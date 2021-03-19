CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşa asansör ve merdiven zulmü!

Ankara'da Sıhhiye başta olmak üzere kentin farklı bölgelerindeki çalışmayan engelli asansörleri ve yürüyen merdivenlere, yaşlı ve hasta vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaşın çektiği görüntüler, Sıhhiye'de engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmadığı için iniş çıkışlarda yaşlı ve hasta vatandaşların merdivenleri kullanırken yaşadıkları zorlukları gösterdi.







'SIRTINA ALAN OLMAZ İSE GİDEMEYECEĞİM'



Görüntüleri çeken vatandaş ağır engelli olduğunu ve sırtına alan biri olmaz ise metroya gidemeyeceğini söylerken, göz rahatsızlığı bulunan yaşlı bir vatandaş ise her ay göz tedavisi için geldiğini ve 3. kez engelli asansörlerinin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını ifade etti. Sıhhiye ve Bilkent başta olmak üzere şehrin birçok noktasındaki engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmamakta.



YAPILANLARI DA KORUYAMADILAR



Öte yandan başkentte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış hizmet politikalarından dolayı çalışan hizmetlerin bir kısmı durdu, bir kısmı da durma noktasına geldi.















Şentepeliler'in merkeze daha rahat ulaşabilmeleri için hizmete açılan Şentepe teleferik Hattı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış politikalarından dolayı 15 aydır çalışmıyor.



Mansur Yavaş yönetiminden önce günlük ortalama 13 bin yolcu taşıyan Şentepe teleferik Hattı, yanlış ücretlendirmeden dolayı günlük yolcularının yarısını kaybetti. Hat kısa bir süre sonrada tamamen durduruldu. Bakımları bile yapılmayan teleferik hattı, 15 aydır çalıştırılmıyor.