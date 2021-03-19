USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşa asansör ve merdiven zulmü!

Ankara'nın birçok bölgesinde çalışmayan engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler yaşlı ve hasta vatandaşlara çile vermeye devam ediyor. Engelli asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığı için iniş çıkışlarda yaşlı ve hasta vatandaşlar zorluk çekiyor.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 11:58
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde vatandaşa asansör ve merdiven zulmü!

Ankara'da Sıhhiye başta olmak üzere kentin farklı bölgelerindeki çalışmayan engelli asansörleri ve yürüyen merdivenlere, yaşlı ve hasta vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaşın çektiği görüntüler, Sıhhiye'de engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmadığı için iniş çıkışlarda yaşlı ve hasta vatandaşların merdivenleri kullanırken yaşadıkları zorlukları gösterdi.



'SIRTINA ALAN OLMAZ İSE GİDEMEYECEĞİM'

Görüntüleri çeken vatandaş ağır engelli olduğunu ve sırtına alan biri olmaz ise metroya gidemeyeceğini söylerken, göz rahatsızlığı bulunan yaşlı bir vatandaş ise her ay göz tedavisi için geldiğini ve 3. kez engelli asansörlerinin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını ifade etti. Sıhhiye ve Bilkent başta olmak üzere şehrin birçok noktasındaki engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmamakta.

YAPILANLARI DA KORUYAMADILAR

Öte yandan başkentte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış hizmet politikalarından dolayı çalışan hizmetlerin bir kısmı durdu, bir kısmı da durma noktasına geldi.







Şentepeliler'in merkeze daha rahat ulaşabilmeleri için hizmete açılan Şentepe teleferik Hattı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yanlış politikalarından dolayı 15 aydır çalışmıyor.

Mansur Yavaş yönetiminden önce günlük ortalama 13 bin yolcu taşıyan Şentepe teleferik Hattı, yanlış ücretlendirmeden dolayı günlük yolcularının yarısını kaybetti. Hat kısa bir süre sonrada tamamen durduruldu. Bakımları bile yapılmayan teleferik hattı, 15 aydır çalıştırılmıyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement