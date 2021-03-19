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Bidon Kafa’nın nefret dili bitmiyor! Bu sefer sağlık çalışanlarını yalakalıkla suçladı

Koronavirüs aşı kampanyasında öncelik tanınan sağlık çalışanları için skandal ifadeler kullanan Yılmaz Özdil bir canlı yayın yapan programda nefret kustu. Özdil, aşı olanlara "yalaka" dedi.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 12:11
Bidon Kafa’nın nefret dili bitmiyor! Bu sefer sağlık çalışanlarını yalakalıkla suçladı

Türkiye, koronavirüse karşı aşılama kampanyasında birçok ülkeyi geride bırakarak başarısına devam ediyor.

Aşılamada ilk öncelik ise fedakar sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstüne tanınmıştı.

Ancak muhalefet kanadından buna da eleştiri geldi.

CHP'ye yakınlığı ile tanınan ve vatandaşlara zamanında bidon kafalı diyerek hakaret eden Yılmaz Özdil, katıldığı programda sağlık çalışanlarının neden aşı yaptırdığını sorguladı.

Bizim TV isimli kanalda Türkiye'nin aşılama kampanyasını eleştiren Özdil, aşı olan sağlık çalışanlarının asıl hedefinin koronadan korunmak olmadığını, yalakalık yapmak olduğunu savunarak şunları söyledi;

Yalaka damgası
'Aşı nerede, aşı filan yok! Aşı olanlar yırttı. Sağlıkçılara soruyorsun... Sağlıkçılar da hem Fahrettin Koca'ya hem de il sağlık müdürlerine şirin görünmek için kollarını sıvadı, sosyal medyaya koydular. Niye koyuyorlar, il sağlık müdürleri görsün diye.'

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