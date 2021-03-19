USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

Başkan Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret etmişti! İddianame tamamlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Mert Yaşar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Mert Yaşar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından toplam 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, Mert Yaşar'ın tensiple birlikte tahliyesine karar verdi.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 16:31
Başkan Erdoğan ve Özlem Zengin'e hakaret etmişti! İddianame tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde mert_yasar kullanıcı ismiyle şüpheli Mert Yaşar'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.



Başkan Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından sunulan dilekçede, şüphelinin sosyal medya hesabında Özlem Zengin'in fotoğrafının bulunduğu haber metnini paylaşarak ağır hakaret içerikli gayri ahlaki paylaşımda bulunduğu, Cumhurbaşkanlığı kabinesinin başının Başkan RecepTayyip Erdoğan olduğunu, şüpheli Mert Yaşar'ın sarf etmiş olduğu menfur ifadelerle Özlem Zengin ile birlikte doğrudan Cumhurbaşkanının hedef alındığı, müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiği ve alenen saldırıda bulunulduğu kaydedildi.



SUÇLAMAYI REDDETTİ

Söz konusu mert_yasar rumuzlu Twitter hesabınının şüpheli Mert Yaşar tarafından kullanıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, paylaşımı yaptığını kabul ettiğini ancak hakaret kastının olmadığını, Cumhurbaşkanına hakaret söyleminde bulunmadığını, kadın hakları yönünden hükümetin uygulamış olduğu politikayı eleştirme amacıyla paylaştığını söylediğine yer verildi.



TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Şüpheli hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu yönünden Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce kovuşturma izni istendiği ve izin verildiği kaydedildi. 23 Şubat tarihinde tutuklanan şüphelinin paylaşımın içeriğine göre 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edildi. Mahkeme tensiple birlikte şüpheli Mert Yaşar'ın 'delillerin toplanmış olması, delillere etki edemeyeceği, kaçacak ya da saklanacağı şüphesini doğuracak eylemde bulunmadığı, tutukluluğun devamının ölçülü olmayacağı' gerekçesiyle tahliyesine de karar verdi. Dava, önümüzdeki günlerde asliye ceza mahkemesinde görülecek.



OLAYIN GEÇMİŞİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Mert Yaşar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 23 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Ak PartiRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement