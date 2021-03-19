Bakan Koca'dan kritik uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il yöneticileri ile kordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Koca, toplantı sonrası sosyal paylaşım sitesinden "Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız" açıklaması yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının artış gösterdiği illerde kordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettiklerini açıklayan Koca, "Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.