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Araştırma: Covid-19 en çok öğleden sonra ortaya çıkıyor

ABD’de yapılan araştırmaya göre, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra ilk saatlerde daha doğru sonuç verdiği ve kişilerin bu saatlerde daha fazla Covid-19 salgıladıkları açıklandı. Hakem tarafından incelemeye alınan araştırmada, kişilerin 24 saat boyunca salgıladıkları diğer salgılar gibi sürüntü testlerine verilen salgılara Covid-19 bulaştırma miktarının da değişebileceği belirtilirken 30 bin PCR testi üzerinde yapılan araştırmaya göre, Covid-19 testinin en doğru sonuç verdiği ve kişilerin en fazla Covid-19 salgıladıkları saat 14:00 olarak belirtildi.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 15:59
Araştırma: Covid-19 en çok öğleden sonra ortaya çıkıyor

ABD, Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonra saatlerinde daha fazla corona virüs salgılayabilecekleri açıklandı.

Guardian'ın haberinde bununla birlikte, henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş yeni araştırmalarda, Covid-19 testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.

30 BİN KİŞİNİN TESTİ İNCELENDİ

Geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında ABD'nin Nashville bölgesinde gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, 24 saat içerisinde test sonucunun pozitif çıkması için en doğru saat 14:00 olarak tespit edildi.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bağışıklık hücrelerimizin coronavirüs ile nasıl etkileşimde bulunduğundaki günlük 'sirkadiyen' (24 saatlik) dalgalanmalar nedeniyle, öğleden sonra ilk saatlerde virüs bulaşma miktarının artabileceğini belirtti.

DAHA ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR DA GÖSTERMİŞTİ

Daha önce de yapılan influenza gibi diğer virüslerle ilgili çalışmalar da, bir bireyin semptomlarının ve virüsün diğer kişilere bulaşmasının 24 saatlik süre boyunca değişebileceğini göstermişti.

Araştırmaya katılmayan ancak açıklamada bulunan Imperial College London'da virolog Dr.Rachel Edgar, 24 saatlik bir gün boyunca fizyolojimizdeki örneğin burun salgılarımız gibi diğer değişikliklerin de, burun ve boğaz sürüntülerinde toplanan virüs miktarını etkileyebileceğini söyledi.

‘EN DOĞRU TESTİ YAPTIRMAK İSTESEYDİM ÖĞLEDEN SONRA YAPTIRIRDIM'

Araştırmayı daha da geliştirmek için kişilere Covid-19 bulaştırarak ardından viral yüklerinin günün farklı saatlerinde değişip değişmediğinin izlenmesi gerektiğini söyleyen araştırmanın başındaki Candace McNaughton, “Mümkün olan en doğru Covid-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım” dedi.

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