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Valilik duyurdu: 65 yaş üstü için...!!!

Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. 22 Mart Pazartesi gününden itibaren Bursa'da, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kuaför, kahvehane, spor salonu, hamam gibi yerlere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirildi. Ayrıca, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için şehir içi seyahat kısıtlaması getirildi.

Güncel / 18 Mart 2021 Perşembe 19:06
Valilik duyurdu: 65 yaş üstü için...!!!

Valilikten yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla korona virüs bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla ilimizde;

kahvehane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna, masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu kontrollerinin zorunlu hale getirilmesine, Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere katılımlarda HES (Hayat Eve Sığar) kodu kontrollerinin zorunlu hale getirilmesine,

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sabah 07:00-09:00, akşam 16:30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kendi işinde yada bir işyerinde çalıştıklarını belgelemesi durumunda şehir içi toplu taşıma araçlarını yukarıda belirtilen saatler arasında kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, Alınan kararların 22.03.2021 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulmasına, karar verilmiştir" denildi.

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