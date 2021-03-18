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Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Suriye’den atılan roketler Kilis’te Beşevler Mahallesi’ne düştü. İlk belirlemelere göre olayda yaralanan olmadı.

Güncel / 18 Mart 2021 Perşembe 21:21
Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.

Ölü ya da yaralı yok

Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bomba imha ekipleri müdahale etti

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Saldırıda terör örgütü PKK izi

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

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