Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.



Ölü ya da yaralı yok



Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.



Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Bomba imha ekipleri müdahale etti



Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.



Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.



Saldırıda terör örgütü PKK izi



Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.