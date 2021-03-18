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Sözcü'nün yalanına erişim engeli!

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü Gazetesi’nin, “Diyanet’in personel sayısı patlama yaptı” başlıklı habere ait linkin 5651 Sayılı Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca erişiminin engellenmesine karar verdi. Hakimlik, kararın Eşirim Sağlayıcıları Birliği’ne göndermesine hükmetti.

Güncel / 18 Mart 2021 Perşembe 20:40
Sözcü'nün yalanına erişim engeli!

Sözcü Gazetesi'nin, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını yargı tarafından da belgelendi.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu habere ait linkin 5651 Sayılı Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca erişiminin engellenmesine karar verdi. Hakimlik, kararın Eşirim Sağlayıcıları Birliği'ne göndermesine hükmetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı; Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda; Diyanet İşleri Başkanlığı'nın itibarını zedeleyici ve gerçeğe aykırı haber yapılması sebebiyle erişimin engellenmesi talep edildi.






Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dilekçe ve eklerini inceleyerek şu kararı verdi:
"Kişilik hakları kişinin hür ve bağımsız varlığının önemli bir parçası olup; kişinin yaşadığı toplumda ilişki kurduğu çevrede şerefi ve saygınlığını sarsacak, onu küçük düşürecek, yanlış tanıtacak, zora sokacak, düşmanca bir ortama itecek her türlü davranış kişilik haklarına saldırıdır."

"Yayın içeriğinde sarf edilen ifadelerin doğrudan talepte bulunana yönelik yazıldığı, yazı içeriklerinin talep edenin kişilik haklarının ihlal edildiği ve 5651 Sayılı Kanunu'nun 9. maddesindeki şartların oluştuğu kanaatiyle, talebin kabulüne dair aşağıdaki hüküm kurulmuştur."

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Sözcü Gazetesi'nin, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı habere ait linkin 5651 Sayılı Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca erişiminin engellenmesine karar verdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI, SÖZCÜ GAZETESİ'NİN HABERİNİ YALANLAMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanlığı; Sözcü gazetesi muhabiri Ali Ekber Ertürk'ün, "Diyanet'in personel sayısı patlama yaptı" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında personel sayısının arttığına dair iddianın gerçeği yansıtmadığını, aksine personel sayısında düşüş olduğunu ifade etmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün bazı medya organlarında yer alan, '2019'da toplam 104 bin 814 personeli olan Diyanet, 2020'de bu sayıyı, sözleşmeliler hariç, yaklaşık 25 bin kişi arttırarak, 128 bin 469'a yükseltti' şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır."

"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde Başkanlığımız performans programları her yıl hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır."

"Söz konusu programlara atıf yapılarak yazılan haberde yer alan, 104 bin 814 personel sayısı, Başkanlığımız 2020 Yılı Performans Programında yayınladığı ve 2019 yılına ait kadrolu personel sayısıdır. Söz konusu programda aynı yıla ait sözleşmeli personel sayısı ise 26 bin 061 olarak ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Dolayısıyla 2020 yılı Performans Programına göre 2019 yılı kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875'tir."

"Başkanlığımız 2021 Yılı Performans Programında ise aynı tablo içinde gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin 469'dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur."

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