Osman Nuri Kabaktepe'den Gazi yakınını tehdit eden İmamoğlu'na sert cevap

Gazi yakını vatandaşımızın haklı isyanına destek verip sahip çıkan Kabaktepe, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız. Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: "Burası sizin Pervin Buldan'la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitlik!" dedi.



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İBB Başkanı'nın 'Seni bulurum' şeklinde tehdit ettiği Gazi yakını vatandaşımıza sahip çıktı. CHP'li İBB Başkanı'nın sözlerini sert dille eleştiren Kabaktepe, terör örgütü PKK ile iltisaklı olanlarla ağaç dikenlerin, vatan için can veren şehitlerimizin mezarına çiçek bırakamayacağını vurguladı.



İL BAŞKANI KABAKTEPE SESSİZ KALMADI



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında yer alan CHP'li İBB Başkanı'na vatandaşlar, 'Ne yüzle buraya geldin' şeklinde tepki gösterdi. Gazi babasını kabri başında ziyaret etmek için Edirnekapı Şehitliği'nde bulunan Mustafa İlker Yılmaz, CHP'li İBB Başkanı'nı görünce sert tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil, şehitlik" diyen Yılmaz'a, CHP'li İBB Başkanı "Hadsizlik yapma, ben seni bulurum merak etme" şeklinde hadsiz bir çıkış yaptı. CHP'li İBB Başkanı'nın Gazi yakınımıza yönelik tehdidine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sessiz kalmadı.



GAZİ YAKINI VATANDAŞA SAHİP ÇIKTI



Gazi yakını vatandaşımıza sahip çıkan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan Pervin Buldan'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız. Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: "Burası sizin Pervin Buldan'la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, şehitlik!"



