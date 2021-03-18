Meral Akşener'in HDP paniği

Yargıtay tarafından terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin kapatılması için dava açıldı.



Kapatma davası, Türk siyasetinin gündemine oturdu.



HDP, ittifak ortaklarının kapatma davasına karşı cesur bir şekilde tavır koymasını istedi.



CHP'den art arda açıklamalar gelirken İyi Parti kanadı sessizlik içerisinde.



HDP SORUSUNA İZİN YOK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Çanakkale'de bir takım temaslarda bulundu.



Burada gazetecilere Çanakkale Zaferi'ne ilişkin kısa bir açıklama yapan Akşener, gazetecilerin soru sorma girişimleri üzerine arkasını döndü soru almadı.



Akşener hızla gazetecilerden uzaklaşırken, danışmanları da gazetecileri soru sormamaları için uyardı.