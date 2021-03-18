Gazi yakınına 'seni bulurum' diye tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'na karşı sosyal medya ayağa kalktı: Binlerce 'beni bul' tweeti atıldı

Edirnekapı Şehitliği'ndeki Çanakkale Zaferi anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanına gelen bir gazi yakının 'Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil' sözlerine bir tehditle cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:



'Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme'



SOSYAL MEDYADA #BENİBUL ETİKETİNE BİNLERCE TWEET



Ekrem İmamoğlu'nun gazi yakınını 'seni bulurum ben merak etme' sözleriyle tehdit etmesi üzerine vatandaşlar Twitter'da #benibul etiketi açtı. Binlerce tweetin atıldığı #benibul etiketiyle sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nun vatandaşı tehdit ettiği anlara tepkisini gösterdi.



Twitter kullanıcılarının yanında birçok gazeteci, belediye başkanı gibi önemli meslek gruplarından isimler de İmamoğlu'na tepki tweeti attı.



İşte o tweetlerden bazıları:











