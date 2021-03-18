Fransa kapanıyor! Tam 1 ay...!!!

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Fransa'da, vaka sayılarının bir türlü istenilen seviyeye düşmemesi nedeniyle tam sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verildi.



Kısıtlama, başkent Paris'in de aralarında bulunduğu 16 ilde uygulanacak.



Fransa'da koronavirüs bilançosu



Günlük olarak yaklaşık 40 bin vaka açıklayan Fransa'da bugüne kadar 91 bin 679 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede koronavirüse enfekte olan kişi sayısı ise 10 milyona yaklaştı. Şu an 278 bin kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü açıklandı.