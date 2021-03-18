Ermenistan erken seçime gidiyor!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.



NE OLMUŞTU?



Paşinyan ordunun hamlesini 'darbe girişimi' şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almış, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti.



Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak Artak Dartyan'ı atarken, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyurulmuştu. Paşinyan'ın, Sarkisyan ile görüşme gerçekleştireceği, atamak istediği Artak Davtyan hakkında Cumhurbaşkanına sunum yapacağı öğrenildi.



PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA



Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.



Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.



Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.



Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını 'darbe girişimi' olarak nitelemişti.

