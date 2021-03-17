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Obama çifti Ramazan programı yapacak!

BD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, önümüzdeki Ramazan ayında podcast aracılığıyla Müslümanlara yönelik günlük yayınlanacak bir program hazırlıyor.

Dünya / 17 Mart 2021 Çarşamba 14:21
Obama çifti Ramazan programı yapacak!

Ramazan ayı yaklaşırken ABD'de Obama çifti ilginç bir program hazırlığına başladı.

Çiftin yapım şirketleri Higher Ground Productions ve Spotify ortaklığında hazırlanan Higher Ground: Tell Them, I Am adlı podcast, ABD'deki Müslüman sanatçılar, aktörler, aktivistler ve sporcuların sesine yer verecek.

İLK KONUK RAMY YUSUF

Programı Pakistan asıllı ABD'li yazar Misha Ebu Seyf sunacak. İlk bölümün konuğu, Ramy isimli komedi dizisiyle ünlenen Mısır asıllı ABD'li Müslüman aktör Ramy Yusuf olacak.

SAĞCI GAZETELERİN ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALDI

Program, duyurulduğu anda sağcı partilere yakın bazı gazetelerin sert eleştirilerine maruz kaldı ve bu eylemin 'Amerikan solunun İslam'a duyduğu sevgiyi' yansıttığı öne sürüldü.

"BU EYLEMLERİ SEVİYORUM"

Michelle Obama, bu tür etkinliklere katılımla ilgili yaptığı yorumda, "Bu eylemleri seviyorum. Çünkü geçmiş yıllarda, ister küresel bir salgın veya ulusal düzeyde bir ırkçılık dalgası olsun bizi çevreleyen koşullara rağmen iletişimi sürdürdük" dedi.

Obama ailesinin sahibi olduğu Higher Ground şirketi, geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülmesi nedeniyle ABD'de yaygın bir ırkçılık karşıtı protesto dalgasına neden olan siyahi George Floyd hakkında bir dizi hazırlamıştı.

Pakistan

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