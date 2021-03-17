Nijer'de terör saldırısı! 58 ölü...!!!

Nijer'in Mali sınırında sivilleri hedef alan terör saldırısında 58 kişi yaşamını yitirdi.



Nijer Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göre, motosikletli silahlı kişiler, dün Tillaberi bölgesindeki Banibangou mevkisinde kurulan hayvan pazarından dönenleri taşıyan otobüse saldırdı.



58 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Olayda ilk belirlemelere göre 58 kişi yaşamını yitirdi. Bazı yerel kaynaklarda ölü sayısının 65 olduğu iddia edildi.



SIK SIK TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEDEFİ OLUYOR



Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı, bölgede bir süredir faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ'ın yapmış olabileceği belirtiliyor. Mali ile Burkina Faso sınırında yer alan Tillaberi, sık sık terör örgütlerinin hedefi oluyor.