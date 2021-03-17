Meclis'te Alpay Özalan ve Gergerlioğlu gerilimi!

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Kararın açıklanmasının ardından HDP'li tüm vekiller eyleme başladı.



HDP'LİYİ DIŞARI ÇIKARACAKTI, TARTIŞMA ÇIKTI



AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'lilerin yanına giderek Gergerlioğlu'nun Meclis'i terk etmesini istedi. Bu sırada tansiyon yükseldi, Alpay Özalan ile HDP'liler karşı karşıya geldi. Tartışmaların kavgaya dönüşmesine ramak kala, bazı vekiller araya girdi. CHP'li vekiller de olay yerine gitti.



HDP'YE KAPATMA DAVASI!



Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.