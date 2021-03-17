Mansur Yavaş sınıfta kaldı!

Ankara'da sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar vatandaşı şaşkına uğrattı. Dikmen, Keklikpınarı, İncek ve Oran gibi yerler beyaza bürünürken, kar yağışı Ulus Meydanı, Anıtkabir, Atakule ve Sıhhiye'de de etkisini artırdı.







Kar yağışına karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından tedbir alınmayan ve tuzlama yapılmayan Ankara caddelerinde mağdur olan yine vatandaş oldu.







Yağışa karşı yeterli çalışmanın yapılmaması nedeniyle CHP'li Mansur Yavaş yeniden sınıfta kaldı.









