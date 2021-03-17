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Mansur Yavaş hızla iflasa sürüklüyor!

Sayıştay raporları, CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı iştiraklerin hızla iflasa sürüklendiğini ortaya koydu. Raporlara göre; Ankara Metropol İmar A.Ş 2019 yılında 4 milyon 94 bin lira zarar ederken, ASKİ yıl sonu hedefi olan 3 milyar 800 milyon liranın çok altında kalarak ancak 2 milyar 531 milyonluk bir bütçe geliri oluşturabildi.

Siyaset / 17 Mart 2021 Çarşamba 09:46
Mansur Yavaş hızla iflasa sürüklüyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye iştiraklerini iflasa sürüklüyor. Sayıştay belgeli raporlarda Yavaş yönetimindeki iştiraklerin ya zarar ettiği, ya da hedeflenen bütçeyi tutturamadığı rakamlarla gözler önüne seriliyor.

Ankara Metropol İmar A.Ş, Ankara Çankaya Belediyesi İmar A.Ş’nin zarar ettiği müfettişler tarafından tespit edilirken, ASKİ ve EGO’nun ise hedeflenen bütçe gelirlerini tutturamadığı gibi beklentinin çok altında kaldığı da kayıt altına alınıyor. Ayrıca, Halk Ekmek Fabrikası’nı 28 milyon net karla alan Yavaş yönetiminin mevcut parayı sıfırladığı gibi piyasaya da 20 milyon civarında bir borcu olduğu da biliniyor.

Göreve geldiği günden beri ucuz bir siyasi popülizm güden ve icraattan ziyade şova dönük adımlar atan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkente hizmet eden iştiraklerini bir bir iflasa sürüklüyor.

Bizzat Sayıştay tarafından denetlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin doğru yönetilmemesi finansal bir çöküşe doğru gittiklerini adeta ispatlıyor. Ankara Metropol İmar A.Ş isimli iştirakin zarar ettiği Sayıştay müfettişleri tarafından şu sözlerle anlatılıyor: Şirket, 2019 yılında 4.094.184,50 TL zarar etmiştir. Zararın toplam brüt satış gelirlerine (22.482.975,54 TL) oranı yaklaşık %18’dir. Bir başka deyişle şirket yaptığı satışların yaklaşık beşte biri kadar zarar etmektedir. Şirket 2019 yılında yaptığı satışlar ile satışların maliyetini dahi karşılayamamış 557.779,31 TL brüt satış zararı oluşmuştur. Söz konusu tutara faaliyet giderleri ve finansman giderleri de eklenince toplam dönem zararı 4.094.184,50 TL’yi bulmuştur.”

Belediye şirketleri zarar ediyor

Ankara Çankaya Belediyesi İmar A.Ş’nin de beş senedir zarar ettiği Sayıştay denetmenlerinin gözünden kaçmıyor. 5 yıllık süren finansal krizi şu rakamlarla kayıt altına alıyor: 2015 (-18.375.301 TL), 2016 ( -19.714.014 TL), 2017 (-18.617.103TL), 2018 (-19.944.104 TL ), 2019 (-9.738.037 TL). Belediyenin en çok kâr etmesi gereken bir iştirakinin beş senedir zarar etmesi ise CHP’li belediyeciliğin iş bilmezliğinin finansal kanıtı niteliğini taşıyor.

AK Partili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise katıldığı bir TV programında Halk Ekmek’in, 28 milyon lira parayla devredilmesine rağmen, kasadaki paranın tüketildiği ve mevcut yönetimin piyasaya 20 milyon civarında borcunun olduğunu ifade etmişti.

Mansur YavaşMelih Gökçek

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