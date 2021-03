Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor! Yeni tedbirler masada mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.



16 MART TABLOSU



Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Buna göre, son 24 saatte 158 bin 386 Covid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 874 oldu.



Son 24 saatte 17 bin 893 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.



Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL



Geçtiğimiz bir haftada en fazla vaka yine Samsun'da görüldü.



27 Şubat-5 Mart verilerini içeren haritadaki 348 rakamıyla korkutucu bir tablo sergileyen Samsun'da vakanın artışı hız kesmedi.



Bu hafta Samsun'da 100 bin kişinin 458'inde corona virüse rastlandı.



Samsun'u sırasıyla Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis takip etti.



EN AZ VAKA BU İLLERDE



En az vaka görülen iller de sırasıyla Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman oldu.



Salgınla mücadelede son 1 haftada başarılı bir mücadele sergileyen Siirt'te 100 bin kişiden 2'sinde corona virüse rastlandı.



İSTANBUL'DA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ



Üç büyükşehirde en fazla artış yine İstanbul'da görüldü.



Geçtiğimiz hafta her 100 bin kişiden 111,57'sinde virüs tespit edilen İstanbul'da bu oran 178,75'e yükseldi.



Artış, Ankara ve İzmir'de İstanbul'a göre sınırlı kaldı. Ankara'da her 100 bin kişiden 68,53'ünde, İzmir'de ise her 100 bin kişiden 78,57'sinde virüs tespit edildi.



''MEVCUT UYGULAMA DEVAM EDECEK''



Dün merakla beklenen kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, mevcut normalleşme uygulamasının bir süre daha devam edeceği açıklandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeni normalleşmenin ilk heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum'' ifadelerine yer verdi.