Hollanda'da genel seçim!

Hollanda'da gerçekleştirilen genel seçimleri, sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Mark Rutte'nin partisi kazandı.



Ana muhalefetin başında olan ırkçı Özgürlük Partisi'nin lideri Geer Wilders ise bir kez daha sandıktan istediğini alamadı.



Wilders, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.



Wilders hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımlar hakkında soruşturma başlatılmıştı.