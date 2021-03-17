DSÖ'den 'AstraZeneca aşısı' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada; 'AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden daha fazla, dünya çapında aşılama sürmeli' dedi.



Aşının kanda pıhtılaşmayla ilgili yan etkileriyle ilgili çıkan sayısız haber sonrası birçok Avrupa ülkesi AstraZeneca'nın kullanımını askıya almıştı.