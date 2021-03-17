DSÖ'den Astrazeneca aşısı açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'yı ayağa kaldıran Astrazeneca aşısı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. DSÖ'den yapılan açıklamada aşının kullanılması gerektiğinin altı çizildi, faydalarının zararlarından daha çok olduğu belirtildi. DSÖ, dünya genelinde aşılamanın hızla sürmesinin önemli olduğunu da vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Oxford-Astrazeneca ortaklığı ile üretilen koroanvirüs aşısı ile ilgili açıklama yaptı. Avrupa'da birçok ülkede yan etkileri nedeniyle art arda yasaklanan aşı ile ilgili 'kullanılmalı' tavsiyesinde bulunuldu.



Açıklamada, "Astrazeneca aşısının faydası, zararından daha fazla. Aşı kullanılmalı. Dünya genelinde aşılama tüm hızı ile sürmeli" denildi.



NE OLMUŞTU?



Aşının kanda tehlikeli oranda pıhtılaşma ve ölüme yol açtığı iddiaları sonrası Almanya, Fransa ve İtalya'nın aralarında olduğu pek çok ülkede AstraZeneca kullanımı durduruldu. Avrupa'da en yetkili düzenleyici kurum olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yaşanan bu gelişmeler üzerine acil olarak bir toplantı düzenlendi. Durumu masaya yatıran uzmanlar, AstraZeneca aşısıyla ilgili, 'Kullanılmalı' kararı verdi.



EMA'dan sonra DSÖ'den de benzer bir açıklama geldi.

