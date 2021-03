Bakan Akar'dan dikkat çeken mesajlar!

Akar, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir komutan olarak tarih sahnesine çıkmasına vesile olan Çanakkale Zaferi'nin sonuçları itibarıyla Türk ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini, Türk milletine geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırdığını belirtti.



"MEHMETÇİK HER TÜRLÜ TEHDİT VE TEHLİKEYE KARŞI MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"



Coğrafyanın her köşesinden gelerek köken, renk, inanç farkı gözetmeksizin vatanın selameti için tek yürek, tek yumruk olan kahraman Mehmetçiğin Çanakkale'de verdiği destansı mücadeleyle yedi düvele "Çanakkale geçilmez" dedirttiğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:



"Bugün birlik ve beraberliğimize kastedenlere karşı en güzel cevap, yurt içinde ve yurt dışındaki şehitliklerimizdir. Dün, vatanımızı işgal girişiminde bulunanlar karşısında kanının son damlasına kadar çarpışan Mehmetçik, bugün de aynı ruhla vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 84 milyon vatandaşımızın güvenliğine yönelecek başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde ve Doğu Akdeniz'de asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korurken aynı zamanda Libya'da ve Karabağ'da kardeşlerimize destek olmaktadır."



"ŞEHİTLERİMİZİN VE GAZİLERİMİZİN KAHRAMANLIK VE FEDAKARLIKLARI ASLA UNUTULMAYACAK"



Akar, şanlı Türk ordusunun tüm bu faaliyetlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği bünyesinde üstlendiği görevlerle de birçok coğrafyada bölgesel, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



