Ali Erbaş hakkında sıcak gelişme!

Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, taburcu oldu.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ankara Şehir Hastanesi’nde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin; milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah” dedi.



İşte o paylaşım:





