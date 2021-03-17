ABD Başkanı Biden Putin'e 'katil' dedi: Bedelini ödeyecek

Uzun yıllardır süregelen Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki gerilim bir süredir eskisi kadar yüksek tansiyonda ilerlemiyor. Bu durumu kökten değiştirip rüzgarı tam tersine çevirecek sözler ise ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan geldi.



ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.



"SEÇİMLERE KARIŞMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEK"



Amerikan televizyon kanalı ABC News'ten George Stephanopoulos'a açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "ABD seçimlere müdahalede bulunma girişiminin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullandı.



Putin ile Ocak ayında uzun bir görüşme yaptıklarını söyleyen Biden, telefonda Putin'e, "Ocak ayında uzun bir görüşme yaptık. Konuşmaya başladığımızda, 'sen beni çok iyi tanıyorsun, ben de seni,' dedim. Eğer seçimlere müdahale ettiğini kanıtlarsak hazır ol" dediğini aktardı.

