55 ilde eş zamanlı operasyon!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, Pos cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. 55 ilde 333 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 232 kişi gözaltına alındı.



TEFECİLERE OPERASYON



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire (KOM) Başkanlığı koordinesinde bugün 55 ilde 333 adreste eş zamanlı "TEFECİLİK" operasyonu gerçekleştirildi.



OPERASYON HALEN DEVAM EDİYOR



Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda POS Tefeciliği ve Çek-Senet Tefeciliği yaptıkları uzun süredir KOM ekiplerince takip edilen 317 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.



232 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, çok sayıda çek-senet, tapu, pos cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlar halen devam ediyor.



Emniyet'ten yapılan açıklamada "tefecilik suçuyla mücadelemiz tüm güvenlik kapsaitemiz ve kararlılığımızla sürdürülecektir" denildi.