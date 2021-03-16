Yine rekorla kapattı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ford Otosan'ın yatırımına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında otomotiv sektöründe yoğunlaşan alımlar, banka hisselerindeki pozitif seyirle günü 1.570,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.