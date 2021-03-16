Teröristbaşı Öcalan öldü mü?

İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın öldüğü iddiası sosyal medyada ortaya atıldı.



Ortaya atılan iddiaların ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.



"HÜKÜMLÜ HAYATTA"



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Abdullah Öcalan'ın bazı sosyal medya hesaplarında öldüğü yönünde asılsız iddiaların yer aldığı anlaşılmış olup, Hükümlü hayatta olup, sağlık durumu iyidir. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu,



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.