Selahattin Demirtaş’tan küstah talep

Edinilen son dakika bilgisine göre, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmaya, HDP milletvekilleri Serpil Kamalbay, Saruhan Oluç, Kemal Pekgöz, Hüseyin Kaçmaz, Züleyha Gülüm ve Mahmut Toğrul da katıldı. Mahkeme başkanı Van 4. Ağır Ceza ile Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemelerinden dava dosyasıyla birleştirilen sanık hakkındaki iddianamelerin özetini okuyarak, Demirtaş'ın terör örgütü propagandası yaptığı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ve ölen PKK'lıları övdüğünü kaydetti. Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadığı ve mitinglerde sözde 'Kürdistan' ifadesini sık kullandığı belirtildi. 'Terör örgütü yöneticiliği' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanan 142 yıl hapis istemiyle yargılanan Demirtaş, 13 Kasım 2012'de Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaptığı mitingde "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini" ifadelerini kullanmıştı.



DEMİRTAŞ'TAN KÜSTAH TALEP



Demirtaş, mahkemenin siyasi politikalar doğrultusunda hareket ettiğini öne sürerek, adil yargılama yapılmadığını bu nedenle heyetin mahkemeden çekilmesi gerektiğini söyledi. Taleplerini söyleyen Demirtaş, reddi hakim talebinde bulunarak, "AHİM Büyük Dairesi ve Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararları doğrultusunda mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığı kesinleşmiştir. Adil yargılanma yapılamayacağı için reddi hakim talebinde bulunarak 3 üyeyi de reddediyorum. Duruşmanın Temmuz 2023'e yani seçim sonrasına bırakılmasını talep ediyorum. Eğer taleplerimi kabul etmezseniz, Kobani olaylarıyla ilgili olan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın, bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyorum" dedi.