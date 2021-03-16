Menajerimi Ara dizisi final mi yapıyor?

Başrollerini Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş ve Fatih Artman'ın paylaştığı Menajeri Ara dizisi yayın hayatına başladığı ilk günlerde ilgi gördü ve sevilerek takip edildi. Ancak Menajerimi Ara dizisinden kötü bir haber geldi.



Star TV'de pazar akşamları ekrana getirilen Menajerimi Ara dizisinin son dönemde yaşadığı reyting düşüşleri nedeniyle fişi çekildi. Her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden Menajeri Ara 2. sezon onayını kanaldan alamadı.



İddialara göre Star Tv'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Kanal Menajerimi Ara dizisi yerine yeni bir uyarlama diziye hazırlanıyor.



Bir diğer iddiaya göre Menajerimi Ara'nın başrol oyuncusu AhsenEroğlu bir dijital platformda yayınlanacak bir dizi için anlaşma sağlarken televizyonda ekrana getirilecek dizi projeleri için yapımcılar ile görüşmelere başladı.