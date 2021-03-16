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Korona dahil paket!

Aralarında ünlü markaların da olduğu bazı oteller; restoran, kafe ve eğlence mekanlarındaki kısıtlamaları fırsata çevirmek isterken her türlü sahtekarlığı yapıp Kovid-19’un yayıldığı merkezler haline geldi. Parti yapıldığı için Bebek’teki bir oteli basan polis 23 odalı otelde 170 kişi kalıyormuş gibi gösterildiğini belirledi.

Güncel / 16 Mart 2021 Salı 11:20
Korona dahil paket!

Koronavirüs salgınına rağmen bazı oteller, tüm kısıtlamalara hiçe sayarak toplum sağlığını tehlikeye atanların merkezi haline geldi. Aralarında ünlü markaların da olduğu bazı oteller binbir türlü oyunlarla restoran, kafe ve eğlence mekânlarının kapalı olmasını fırsata çevirdi.

254 BİN LİRA CEZA

Otellerin yasakları nasıl deldiğine ilişkin son örnek İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Bebek'te bulunan bir otelde parti düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, gece geç saatlerde otele baskın düzenledi. Şok edici bir manzara ile karşılaşan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sadece otelin bar kısmında 90 kişiyle karşılaştı. Boğaz manzaralı lüks otelde düzenlenen partiye katılanlara toplam 254 bin lira para cezası kesildi.

BİR ODADA 7-8 KİŞİ KAYITLI

Bardaki işlemlerin ardından otel kayıtların inceleyen polis ekipleri bir daha şaşkına uğradı. İncelemede 23 odalı ve 48 yataklı otelde, kapasitesinin 3 katından fazla olan 170 kişi kalıyormuş gibi gösterildiği anlaşıldı. İki yataklı odalara ortalama 7-8'er kişinin kayıtlı olduğu, aynı odada kalmış gibi gösterilen isimlerin birbirlerini tanımadığını tespit edildi.

İZİN KAĞITLARI KURTARMADI

Otelde kayıtlı olup odalarda kalmayan ve baskından sonra evlerine gidecek olan kişilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası da kesildi. Otelin restoran, kafe ve bar kısmını kayıtsız kullanan bazı kişiler de yanlarında bulunan izin kağıtlarını göstererek cezalardan kurtulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Polis izinlerinin ev ve iş yerleri arasındaki mesafede geçerli olduğunu hatırlatarak cezai işlemi uyguladı.

ŞİŞLİ'DE DE CEZAYI YEDİLER

Sadece Beşiktaş'ta değil Şişli'de de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otellerin usulsüz bir şekilde müşteri kabul ettiğini belirledi. Yılbaşından bu yana ilçede bulunan otellerin kafe ve restoran bölümlerini denetledi. Denetlenen otellerin kafe ve restoranlarına otellerde kalmayan ve kaydı bulunmayan vatandaşları aldığı tespit edildi. Kafelere alınan 91 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesilirken otellere ise idari yaptırım uygulandı.

ESKİŞEHİR'DE 17 OTELE CEZA

Eskişehir'de ise sokağa çıkma yasağında denetimlerde bulunan polis ekipleri 17 otele girdi. Denetimlerde otellerde kaydı bulunmadığı halde restoran, kafe ve bar kısımlarında bulunan 98 kişiye işlem yapıldı. 98 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için toplamda 308 bin 700 TL idari para cezası kesildi. Kayıt almadan müşteri kabul eden ve odalara fazla müşteri alan 2 otele de idari para cezası uygulandı.

Beşiktaş

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