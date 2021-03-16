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İngilizlerden nükleer hamle!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tehditlere karşı İngiltere'nin küresel ortamda güvenliğini sağlamak için ülkenin nükleer savaş başlığı stoğunu yüzde 40 oranında artıracağını açıkladı.

Dünya / 16 Mart 2021 Salı 22:43
İngilizlerden nükleer hamle!

İngiltere, nükleer savaş başlığı sayısını arttırmaya hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yeni teknolojik tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, daha riskli bir hale gelen küresel ortamda ülkenin güvenliğini sağlamak için nükleer savaş başlığı stoğunu yüzde 40 oranında artıracağını duyurdu.

"NÜKLEER CAYDIRICILIK GEREKLİ"

Bazı ülkelerin nükleer cephaneliklerini önemli ölçüde artırdığını ve çeşitlendirdiğini belirten Johnson, küresel rekabetin arttığını ve bunun stratejik istikrar için tehdit oluşturduğunu ifade etti. Johnson, İngiltere'nin güvenlik ve savunma incelemesinde, nükleer silahlı devletlerden ve devlet destekli nükleer terörizmden kaynaklanan risklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, İngiltere ve müttefiklerinin güvenliğinin garanti altına alınması için nükleer caydırıcılığının gerekli olduğunu söyledi.

SAVAŞ BAŞLIĞI SINIRI 180'DEN 260'DA YÜKSELTİLDİ

İngiltere'de, füze, roket gibi araçlarla gönderilen bir tür patlayıcı veya toksik madde olan savaş başlığında daha önce azaltılma stratejisi uygulanırken, 2010 yılında hükümet, 2020 yılı ortası için 180 savaş başlığı sınırı koymuştu. Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson önceki limiti kaldırarak, sayının maksimum 260'a çıkarılacağını duyurdu.

JOHNSON'IN KARARI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Johnson'ın açıklaması, 2007 yılında Nelson Mandela tarafından kurulan ve barış için mücadele ederek insan hakları savunucuları olarak tanınan The Elders tarafından eleştirildi. The Elders'in Başkanı Mary Robinson, "Birleşik Krallık, bu hamlenin gerekçesi olarak artan güvenlik tehditlerini gerekçe gösterse de, bu zorluklara verilecek uygun yanıt, uluslararası silah kontrol anlaşmalarını güçlendirmek ve var olan nükleer silahların sayısını artırmak değil, azaltmak için çok taraflı çalışmak olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İngiltere ayrıca, nükleer savaş başlığı kapsamında inşa edilmekte olan ve 2030'ların başında hizmete girecek 4 yeni denizaltını mevcut olanlarla değiştirmeyi planlıyor.

Nelson Mandelaİngiltere

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