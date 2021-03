Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan reform paketinin detaylarını açıklıyor

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, ekonomi reform paketini hazırlarken geniş kesimlerden görüş alındığının altını çizerek, 'Reform paketinde her maddenin altında geniş çalışmalar var. İlgili kanun ve yönetmelik taslakları hazır' dedi.



Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, ekonomi reform paketinin detaylarını açıklıyor... İşte Bakan Elvan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:



Tüm bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından aldığımız görüşleri taslak bir reform paketi haline getirdik. Sadece bakanlıktaki arkadaşlarımızla bir reform paketi hazırlama gibi bir durumumuz olmadı.



Paket ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ile birkaç kere bir araya geldik.



Her bir maddenin altında onlarca sayfalık çalışma var. Bu maddelerle ilgili yasal altyapı çalışmalarımızı da büyük ölçüde tamamladık.



REFORM PAKETİNE NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?



Bu pakete neden ihtiyaç duyuldu sorusu oldu. Dünya büyük bir sağlık krizinden geçiyor. Bu kapsamda büyük bir dönüşüm söz konusu. Salgın sonrası döneme hazırlık önemli. Yeni bir dünya düzenine giriyoruz. Avrupa tedarik zincirindeki kopukluğa izin vermemeliyiz diyor. Kendi hinterlandında üretim üsleri oluşturmak istiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin avantajları var. Bu reform paketiyle bu konudaki yol haritamızı ortaya koyalım dedik.



'YABANCI YATIRIMCILARLA DA BULUŞUP REFORM PROGRAMINI ANLATACAĞIZ'



Reform programının açıklanmasından hemen sonra büyükelçiliklerden reform programına yönelik detaylı açıklamalar talep edildi. Bu konuda hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde G-20, Avrupa büyükelçileriyle buluşup reform programını anlatacağız. Yabancı yatırımcılarla da buluşup reform programını anlatacağız.



'ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK İÇİN BU PROGRAMI OLUŞTURDUK'



Dünyada salgından dolayı doğrudan yatırımlarda ciddi bir gerileme oldu. Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz. Öngörülebilirliği artırmak için bu reform programını oluşturduk.



Nakit yatırım teşviklerini devreye sokacağız. Doğu Avrupa ülkelerinin birçoğunda nakit yatırım teşviki görüyoruz. Rekabetçi olmak için bu teşvikleri sunacağız.



'REFORMLARDA İSTİHDAM BÖLÜMÜMÜZ VAR'



Yapıcı eleştiri gelirse bunları dikkate alırız. Ancak Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkilere bakıldığında konuya böyle yaklaştığını söylemek mümkün değil. Reformlarda istihdam bölümümüz var. İş dünyasıyla buluştuğumuzda taleplerinden biri ara kademe eleman eksikliğinin çözülmesi oldu. Bizim meslek eğitim merkezlerimiz var. Buralarda 150 bin civarında öğrencimiz var. Reform programında bunların ücretlerini iyileştireceğiz ve kamu olarak karşılaştıracağız dedik.



Yeni nesil çalışma yöntemlerini yaygınlaştırıyoruz. Sektöre beceri haritaları oluşturuyoruz. Her ildeki insan kaynağı ihtiyacını belirleyeceğiz.



İstihdam teşviklerini baştan aşağı gözden geçiriyoruz. Burada bir sadeleşmeye gideceğiz. Ücretsiz izne ayrılanları da istihdam desteğinden fayda sağlamasına yönelik bir mekanizmayı geliştiriyoruz.



'BÜTÜNLEŞİK SOSYAL DESTEK MEKANİZMASINI KURUYORUZ'



Tasarruf ile ilgili harcama disiplini konusunda çok sayıda tedbirimiz var. Bizim sosyal yardımlarımız var. Bu desteklerin etkin bir şekilde gerçek ihtiyaç sahibine ulaşması önemli. Burada bütünleşik sosyal destek mekanizmasını kuruyoruz. Merkezi yönetimin verdiği desteği yerel yönetim de burada görecek.



'KAMUOYUYLA HER ŞEYİ PAYLAŞACAĞIZ'



Kamu maliyesinde bütçe disiplini son derece önemli. Covid-19 ile mücadele süreci belki bütçe açığında bir miktar yükselme getirdi. Ama kamu maliyesi kapsamında her türlü tedbiri hayata geçireceğiz. 3 ayda bir kamu maliyesi raporu açıklayacağız. Kamuoyuyla her şeyi paylaşacağız.



'TAKVİM HAZIR EN GEÇ SALI GÜNÜ PAYLAŞACAĞIZ'



Takvimsiz bir program olmaz. Biz reformlarla ilgili takvimimiz hazırladık. Bunu en geç önümüzdeki hafta Salı günü paylaşacağız. Sadece birkaç bakanlığın teyit etmesi gereken husus kaldı. Onun dışında takvimimiz hazır.



'850 BİN ESNAFIN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ KALDIRIYORUZ'



Bütçe disiplini önemli ama burada esnafımızı yalnız bırakmayacağız. 850 bin esnafı kapsayan düzenlemeyle gelir vergisini kaldırıyoruz ve beyan yükümlülüğünü de kaldırıyoruz.