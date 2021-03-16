USD (Alış - Satış) : 7,50 - 7,52 EURO (Alış - Satış) : 8,95 - 8,97

Güney Kore böyle bir güne uyandı! Korkunç...!!!

Çin ve Moğolistan'da bulunan Gobi Çölü'nden kaynaklanan kum fırtınası, Güney Kore’nin neredeyse tamamını etkisi altına aldı.

Güncel / 16 Mart 2021 Salı 22:26
Güney Kore böyle bir güne uyandı! Korkunç...!!!

Güney Kore’nin tamamına yakınının Gobi Çölü'nden gelen ve güneye doğru ilerleyen sarı kum fırtınası altında kaldığı, halkın ev ve iş yerlerine kapandığı bildirildi.

Başkent Seul’un batısındaki Incehon’da yaşayan bir kadın, Yonhap’a yaptığı açıklamada, köpeğiyle her gün dışarı çıkıp gezdiğini fakat fırtınadan dolayı gözlerine ve boğazına dolan kumlar nedeniyle bugün çıkamadığını belirtti.

Kum fırtınası dün de Çin ve Moğolistan’ı etkisi altına almıştı. Fırtına, Moğolistan’da 9 kişinin ölümüne 12 kişinin kaybolmasına neden olmuştu. Çin’de ise başkent Pekin dahil 12 şehir fırtınadan etkilenmişti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement