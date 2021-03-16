Fransız ordusunda skandal görüntüler!

Fransız medyasının önde gelen araştırma dergilerinden Mediapart'ta yer alan bir iddia ülkenin gündemine oturdu.



Nazi sempatizanı askerler Fransız ordusunda



Fransa ordusu mensubu askerlerin Nazi sempatizanı olduğunu kanıtlayan fotoğrafları kamuoyuyla paylaşan dergi, görüntülerin 2019 yılının aralık ayında Onbaşı Nikita H. tarafından çekildiğini ve Instagram'da paylaşıldığını açıkladı.



Güney Afrika ülkesi Guyana'da yasa dışı altın arama faaliyetlerine bulunan "Harpie" isimli organizasyonda görev aldığı belirtilen askerlerden bazılarının Nazi sempatizanı olduğunu öne sürüldü. Sosyal medyada yapılan araştırmada en az 50 ordu mensubunun böyle fotoğraflar paylaştığı belirtildi.



Fransa Savunma Bakanlığı iddiaları yalanladı



Söz konusu iddia ülkede infiale neden olurken, vatandaşların eleştirilerine yanıt veren Fransa Savunma Bakanlığı iddiaların tamamının asılsız olduğunu ifade etti.



