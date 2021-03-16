Faik Öztrak'tan Cihangir İslam açıklaması!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, katıldığı bir canlı yayında CHP’ye rozeti takarak yeniden partiye dönen İstanbul Milletvekili Cihangir İslam hakkında açıklamalarda bulundu. Öztrak, İslam’ın geçmiş dönemde partiyi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır ithamlarda hedef almasının hatırlatılması üzerine, "Değişmese partimize gelmezdi herhalde" diyerek yanıt verdi.
2018 seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili seçilen ve daha sonra Saadet Partisi’ne geçen Cihangir İslam yeniden CHP’ye döndü.
FİKİRLERİ DEĞİŞMESE GELMEZDİ HERALDE
Geçmiş dönemde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti hakkında ağır ithamlarda bulunan İslam’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Öztrak, "Partimize geldiğine göre bu görüşleri benimsemiş. Değişmese partimize gelmezdi herhalde" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET!
CHP'ye katılan ve Kılıçdaroğlu tarafından rozeti takılan İslam'ın; CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar partililerin tepkisini çekmişti.
Bir paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" diyen İslam'ın paylaşımlarından bazıları şu şekilde: