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Dev fabrika açılıyor! Tarih belli oldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin İstanbul Avcılar'da faaliyete geçecek olan fabrikasının açılışı 29 Mart'ta gerçekleşecek.

Teknoloji / 16 Mart 2021 Salı 13:46
Dev fabrika açılıyor! Tarih belli oldu

Uzakdoğulu teknoloji üreticisi Xiaomi'nin Türkiye'de yapacağı üretim için faaliyete geçecek olan fabrikasının resmi açılış tarihi açıklandı.

Habertürk'ün aktardığı habere göre Xiaomi ve partneri Salcomp'un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Xiaomi'nin Türkiye biriminden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Küresel teknoloji lideri Xiaomi ve akıllı dünyaya güç veren partneri Salcomp'un, 2000 kişiye istihdam sağlayarak yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının açılışı 29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecektir' denildi.

Açıklamada, 29 Mart'ta gerçekleştirilecek olan açılış törenine Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ile Salcomp Avrupa Direktörü David Chang'in de katılacağı ifade edildi.

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