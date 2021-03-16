Cihangir İslam: Kimsenin cinsel tercihini eleştirmem

Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP İstanbul Milletvekili olan Cihangir İslam, Halk TV'de Şirin Payzın, Emin Çapa ve Kadri Gürsel'in sorularını yanıtladı.



Cihangir İslam, kendisine gelen eleştiriler hakkında 'Ne olmamı istiyorsun' vurgusu yaparak şunları söyledi:



Cihangir İslam, Halk TV'de Şirin Payzın, Emin Çapa ve Kadri Gürsel'in sorularını yanıtladı.







'KİMSENİN CİNSEL TERCİHİNİ ELEŞTİRMEM'



'Bugüne kadar hiç kimsenin kendini gerçekleştirmesine, kendi varoluşsal tercihlerine, daha açık söyleyeyim kendi cinsel tercihlerine yönelik herhangi bir müdahale, eleştiri hakkını kendimde bulmadım. İsteyen istediği referansı dikkate alır, yaşar. Ben belli siyasi amaçlar doğrultusunda herkesle birlikte mücadele ederim'



Geçen yılın mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. Rozetini de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.



Saadet Partisi'nden istifa ederek CHP İstanbul Milletvekili olan Cihangir İslam, Halk TV'de konuk olduğu programda 'Bu güne kadar kimsenin kendi cinsel tercihine yönelik bir müdahale, eleştiri hakkını kendimde bulmadım. İsteyen istediği referansı dikkate alır. Ben belli siyasi amaçlar doğrultusunda herkesle birlikte mücadele ederim' ifadesini kullandı.