CHP'li İzmir'den yeni heykel!

CHP'li belediyelerin heykel sevdası devam ediyor.



Yine, yeni hekelin adresi İzmir...



CHP'li İzmir Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nin işbirliğiyle 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının anısına Karşıyaka'da heykel yaptırdı.



SAYGI ANITI



'Sağlık emekçilerine saygı anıtı' ismi verilen heykelin açılışına CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan vekili Mustafa Özuslu, Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası, CHP Meclis üyeleri de katıldı.



'ANILARINI YAŞATACAĞIZ'



Açılışta Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını alamadığını hatırlatarak, “Tek bir talepleri var, daha iyi şartlarda çalışabilmek. Biz koruyucu hekimliğinin, toplum sağlığının anlamını öğrenerek yetiştik. Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının anılarını yaşatacağız' diye konuştu.









