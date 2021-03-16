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Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegâne misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu’nun kendi ittifakındadır." açıklamasında bulundu.

Güncel / 16 Mart 2021 Salı 15:56
Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yanıt!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Milletimizin yararına herhangi bir siyaset üretme kabiliyetine sahip olmayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ibretle takip ediyoruz. Kendisine biçtiği yegâne misyonun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aramak olduğunu görüyoruz. Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu'nun kendi ittifakındadır.

CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK YOL YÜRÜMEYE DEVAM EDİYOR

Kılıçdaroğlu'nun sahiplendiği ittifakın 'siyasi tutkalı' yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir.

Cumhur İttifakı kendini çok net ifade eden, ilkeleri açık ve ortaya çıkışı milletimizin iradesine dayanan bir ittifaktır. Kılıçdaroğlu sahiplendiği ittifakın neye dayandığını ve nasıl yürüdüğünü kamuoyuna açıklamaya gayret etmelidir. Çatlaklar ve sisli söylemler kendilerindedir.

ATATÜRK'E SAYGISIZLIK EDENLERE NEDEN TEK KELİME ETMİYOR?

Kılıçdaroğlu, kendi ittifakı içerisinde Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alanlara karşı niye susuyor? Cumhuriyetimizi ve demokrasimizin değerlerini tehdit edenlere niye ses çıkarmıyor. Atatürk'e saygısızlık edenlere neden tek kelime etmiyor?

Cumhur İttifakı, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında ilkeli bir mücadeleyi omuz omuza yürüten en güçlü harekettir. Bu mücadelede dış rakiplerimizden çok içerde muhalefet siyaseti yerine husumet siyaseti peşinde koşanlara vakit ayırmak zorunda kalıyoruz maalesef.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi ve ittifakı hakkında hiçbir siyasi iddiası olmadığını yine gördük. Kılıçdaroğlu her türlü siyasi iddiayı terketmiş, tek vazifesi Cumhur ittifakını zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor.

Bunun için Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan yol arkadaşları karşısında susuyor. Atatürk'e saygısızlık eden unsurlarını görmezden geliyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlere tek kelime etmiyor.

Kılıçdaroğlu'na bu misyonu hayata geçirme konusunda başarısız olacağını garanti ediyoruz. Yolumuzu yürümeye artan bir kararlılıkla devam ediyoruz.

Ak PartiÖmer Çelik

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