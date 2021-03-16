Burdur'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasında göre saat 16.18'de Burdur'da bir deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Burdur merkeze bağlı Hacılar köyü olarak saptadığı deprem, saat 16.18'de gerçekleşti.
Yerin 9.18 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezinde hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.