Burdur'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasında göre saat 16.18'de Burdur'da bir deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.