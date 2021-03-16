Bosna Hersek heyeti Ankara'da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyelerini resmî törenle karşılıyor. Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Konsey üyeleri onuruna resmi akşam yemeği verecek.