Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor...

Koronavirüs nedeniyle uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldığı dönemde, partisi CHP içinde kendi aleyhine durumlar oluştuğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, ipleri koparmaya hazırlanıyor. Böcek'in, CHP'den ayrılıp Memleket Hareketi'ni kuran ve yakın zamanda partisini de siyaset sahnesine kazandıracak Muharrem İnce'nin partisine katılacağı konuşuluyor.



BÜYÜK DEPREM



Böcek'in uzun zamandır İnce ile irtibatlı olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Böcek'in yanı sıra CHP Antalya İl Örgütü'ünde de istifa söylemlerinin dile getirilmeye başlandığı ve İnce'nin partisine katılımların olacağı konuşulanlar arasında. Yaşanan sıkıntılar üzerine geçtiğimiz günlerde CHP Antalya İl Örgütü'nün Genel Merkez'de örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğü ifade edildi.



ARKASINDAN HESAP YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek taburcu olduktan sonra partili arkadaşlarının farklı hesaplar içinde olduğunu belirterek, "CHP çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını, gelecek hesapları yaptıklarını gördüm" demişti. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Hüseyin Karakuş'u, hastaneden çıkar çıkmaz görevinden alıp Kılıçdaroğlu'na rest çekmişti.



İNCE'NİN EKİBİNDEKİ İLK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAK



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in partisi CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne ya da kuracağı partisine katılması durumunda İnce'nin ekibine katılan ilk büyükşehir belediye başkanı olacak. İnce'nin hareketine daha önce de yine Antalya'dan bir belediye başkanı katılmıştı. Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunup istifa ettiğini duyurmuştu.