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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor...

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, parti içinde yaşadığı zor süreç sonrası kararını verdi. Bir süre önce parti yönetimine rest çekerek Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce'nin partileşme kararı alması sonrası Muhittin Böcek ile temas kurduğu öğrenildi. Böcek'in, İnce'nin partisine geçeceği belirtiliyor. Böcek, koronavirüs tedavisi görüp makamına döndükten sonra CHP içinde kendisine yönelik olumsuz adımlar atıldığını fark ettiğini belirtip, tepki göstermişti.

Siyaset / 16 Mart 2021 Salı 10:53
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muharrem İnce'nin partisine geçiyor...

Koronavirüs nedeniyle uzun süre hastanede yatmak zorunda kaldığı dönemde, partisi CHP içinde kendi aleyhine durumlar oluştuğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, ipleri koparmaya hazırlanıyor. Böcek'in, CHP'den ayrılıp Memleket Hareketi'ni kuran ve yakın zamanda partisini de siyaset sahnesine kazandıracak Muharrem İnce'nin partisine katılacağı konuşuluyor.

BÜYÜK DEPREM

Böcek'in uzun zamandır İnce ile irtibatlı olduğu öğrenildi. Aynı zamanda Böcek'in yanı sıra CHP Antalya İl Örgütü'ünde de istifa söylemlerinin dile getirilmeye başlandığı ve İnce'nin partisine katılımların olacağı konuşulanlar arasında. Yaşanan sıkıntılar üzerine geçtiğimiz günlerde CHP Antalya İl Örgütü'nün Genel Merkez'de örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile görüştüğü ifade edildi.

ARKASINDAN HESAP YAPILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitten Böcek taburcu olduktan sonra partili arkadaşlarının farklı hesaplar içinde olduğunu belirterek, "CHP çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını, gelecek hesapları yaptıklarını gördüm" demişti. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi gördüğü sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Hüseyin Karakuş'u, hastaneden çıkar çıkmaz görevinden alıp Kılıçdaroğlu'na rest çekmişti.

İNCE'NİN EKİBİNDEKİ İLK BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in partisi CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne ya da kuracağı partisine katılması durumunda İnce'nin ekibine katılan ilk büyükşehir belediye başkanı olacak. İnce'nin hareketine daha önce de yine Antalya'dan bir belediye başkanı katılmıştı. Antalya'nın İbradı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerde bulunup istifa ettiğini duyurmuştu.

Muhittin BöcekKemal KılıçdaroğluMuharrem İnce

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