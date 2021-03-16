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ABD sanayisi can çekişiyor!

ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 2,2 azalarak Nisan 2020'den bu yana en yüksek düşüşü gösterdi.

Dünya / 16 Mart 2021 Salı 18:20
ABD sanayisi can çekişiyor!

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretim ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2'lik azalış kaydetti. Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren verinin, şubatta yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, ocak ayında yüzde 1,1 artmıştı.

Bu dönemde, ülkede etkili olan sert kış şartları sanayi üretimindeki düşüşte etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu dönemde özellikle bazı petrol rafineleri, petrokimya tesisleri ve plastik fabrikalarında üretim aksamaya uğradı.

İmalat sanayi üretimi ise şubatta yüzde 3,1 azaldı. Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 azalacağı tahmin ediliyordu. İmalat sanayi üretimi, ocakta yüzde 1,2'lik artış göstermişti. Kapasite kullanım oranı da şubatta beklentilerin altında kalarak 1,7 puan azalışla 73,8'e düştü.

Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi ocak ayındaki seviyesini koruması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ocak ayında yüzde 75,5 olmuştu.

Petrol

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