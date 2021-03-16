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AB ile vizeler kalkar mı? Flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "Gümrük Birliği'ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Güncel / 16 Mart 2021 Salı 15:43
AB ile vizeler kalkar mı? Flaş açıklama

Slovak mevkidaşı Korcok ile basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

''Elimizde bir göç mutabakatı vardı. Türkiye yerine getirdi, AB ise getiremedi. AB kendi değerleriyle çelişmeye rağmen Türkiye'nin aleyhinde oldu. Sonuçta Aralık zirvesi ile geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Şimdi pozitif bir diyalog var. AB üyesi ülkelerin liderleriyle olumlu diyaloğumuz var. Somut adımlar atacak mıyız atmayacak mıyız. Karşılıklı adımlar atmalıyız.

VİZE İÇİN OLUMLU ADIMLAR ATABİLİRİZ

Türkiye üye ülkedir. İki verdiğimiz sözleri tuttuk her türlü kriteri yerine getirmeye hazırız. Gümrük Birliği'ni güncelleyebiliriz. Vize için olumlu adımlar atabiliriz. Türkiye-AB ilişkilerinin mesafe katedebilmesi için geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, AB'nin samimi, stratejik davranması gerekiyor.
Pozitif atmosfer iyi ama somut adım atmalıyız. Üyelik konusu önemli bir konu. Şu andaki tabloyu biliyoruz. AB'nin zaman oynamaması gerekiyor.

SURİYE İÇ SAVAŞI

Bugün geldiğimiz noktada iyimser olabilecek yönler de var. Karamsar olabileceğimiz yönler de var. 13 milyon Suriyeli evini terk etti. İki buçuk milyon Suriyeli okula gidemiyor. İnsani dram var.

Çabalarımız sonrasında Cenevre, Astana sürecini başlattık. Sonuçta biz çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyoruz, toprak bütünlüğü sağlanmalı ve insanlar evine dönebilmeli. Suriye'de terör örgütü ile mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Sahada insani yardımların oluşturulması için çalışmalıyız. Yardımların yüzde 100'ü bizim topraklarımızdan geçiyor.''

Suriye

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