Yıldız oyuncunun ailesi rehin alındı!

PSG, dün akşam kendi sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu. Draxler ile öne geçen PSG, Kolo ve Simon'un gollerine engel olamadı. Angel Di Maria'nın evinin soyulması ve ailesinin soyguncular tarafından alıkonulması maçın önüne geçti. Apar topar oyundan çıkan Di Maria, hemen evine gitti. Di Maria'nın ailesinin kurtarıldığı iddiaları var fakat resmi kanallardan açıklama gelmedi.



Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'a 2-1 mağlup oldu ve liderlik şansını kullanmadı. Paris ekibinde maça ilk 11 başlayan Angel Di Maria, 62. dakikada oyundan alındı ve duş almadan stattan ayrıldı.



AĞLAYARAK STATTAN AYRILDI!



RMC Sport'un haberine göre, Sportif direktör Leonardo ile Teknik Direktör Mauricio Pochettino arasındaki kısa görüşme sonrası Di Maria'ya oyundan alındı. Arjantinli yıldızın ağlayarak stadı terk ettiği belirtildi.



HIRSIZLIK SIRASINDA AİLESİ DE VARDI!



Haberde yıldız futbolcunun ciddi bir kişisel problem nedeniyle stattan ayrıldığı belirtildi. Di Maria'nın evi soyulduğu ve hırsızlık sırasında ailesinin evde olduğu iddia ediliyor.

Daha önce Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin evi hırsızlar tarafından soyulmuştu.



