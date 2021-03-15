Skandal 'Papa pulu'na HDP'li Berdan Öztürk sahip çıktı: Soruşturma başlatıldı

Papa'nın Erbil’i ziyareti sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bastırdığı hatıra pulu, günlerdir gündemde. Papa’nın profili arkasında; Irak, İran, Suriye ve Türkiye’nin topraklarını da içine alan sözde Kürdistan haritasının yer aldığı pula HDP sahip çıktı.



HDP'li Meral Danış Beştaş, "Onu muhatabına sorun" derken, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk "Erbil’de basılan hatıra pulunun üzerinde yer alan Kürdistan haritası, tüm Kürtlere aittir" açıklamasında bulundu.



Rûdaw'a konuşan Öztürk, "Uzun bir süredir üzerinde yaşadığımız coğrafyanın adının Kürdistan olduğunu ifade ediyoruz. Bu çerçevede Papa’nın ziyareti için hazırlanan ve üzerinde Kürdistan haritası olan hatıra pulu, Kürdistan ve Mezopotamya coğrafyasının bir sembolüdür. Fakat gösterilen tepki bir kez daha şunu açıklığa kavuşturdu. Bugün Kuzey Kürdistan, Güney Kürdistan, Batı Kürdistan (Rojava) ve Doğu Kürdistan’da düşmanlıkları Kürt halkına yöneliktir. Kürt halkının değerlerine ve üzerinde yaşadığı coğrafyaya düşmanlık besliyorlar" dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.



Papa'nın ziyareti şerefine pul bastıran Barzani yönetimi, pulda sözde büyük Kürdistan propagandası yaptı. Papa'nın ziyareti şerefine bastırılan hatıra pulunda Papa'nın başının üzerinde bulunan haritada Hatay, Sivas, Erzurum, Kars gibi birçok ilimiz, sözde Büyük Kürdistan haritasına dahil edildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), skandal pul bastırma kararından geri adım attı. IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Sefin Dizeyi, pulların bir resmiyeti olmadığını ve hükümet tarafından yaptırılmadığını söyledi.