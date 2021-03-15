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Radyo programcısına silahla saldırdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin 322 güvenlik kamerasının kayıtları ve 250 kişinin ifadeleri doğrultusunda yakaladığı zanlının halde balıkçılık yaptığı, radyo programında kullanılan bazı ifadeleri beğenmediği için cinayeti işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 22:45
Radyo programcısına silahla saldırdı!

ursa'nın Osmangazi ilçesinde radyo programcılığı yapan kişi, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Kapüşonlu ve siyah maskeli kişi, yerel radyoda program yapan Hazım Özsu'nun (55) Altınova Mahallesi'ndeki evine gitti. Zile basan saldırgan, kapıyı açan Özsu'nun boynuna tabancayla ateş ederek kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlının kimliği güvenlik kameralarından tespit edildi.

2 TAKSİ 4 DOLMUŞ DEĞİŞTİREREK EVİNE GİTMİŞ!

Saldırıyı araştıran Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 322 güvenlik kamerasına ait binlerce saatlik görüntüleri incelemeye aldı.

Ayrıca 250 kişinin ifadesine başvurarak soruşturmayı derinleştiren polis, katil zanlısının halde balıkçılık yapan H.N. (45) olduğunu belirledi.

H.N'nin olay sonrası çeşitli güzergahlardan 2 taksi ve 4 dolmuş değiştirerek Yıldırım ilçesindeki evine gittiğini tespit eden ekipler, bu kişiyi suç aleti tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan H.N'nin ilk ifadesinde, dinleyicisi olduğu Özsu'nun programda kullandığı bazı ifadeleri beğenmediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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