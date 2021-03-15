Meteoroloji'den kar uyarısı!

Hafta sonunun ardından insanlar, yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı hava durumu tahmin raporu ile vatandaşların merak ettiği soruya yanıt verdi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Kıyı Ege, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri,





Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE 9°C, 14°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 8°C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 6°C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 8°C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE



Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 2°C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



İZMİR 9°C, 15°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



MUĞLA 4°C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



ADANA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ISPARTA 3°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Eskişehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



ANKARA 4°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



KONYA 8°C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



SİVAS 3°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı



BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



BOLU 3°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



DÜZCE 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 3°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmurlu



ZONGULDAK 10°C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin (Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



ARTVİN 7°C, 19°C

Çok bulutlu



GÜMÜŞHANE 6°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN 11°C, 18°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 11°C, 17°C

Çok bulutlu



DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam ve gece saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.



ERZURUM -1°C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



HAKKARİ 0°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



KARS -1°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı



VAN 3°C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZİANTEP 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT 6°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı