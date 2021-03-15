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Meteoroloji'den kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı. Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; Kıyı Ege, Çanakkale çevreleri, Antalya’nın batı ve doğu ilçeleri, Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak beklenirken, birçok il için de kar yağışı uyarısı yapıldı

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 23:00
Meteoroloji'den kar uyarısı!

Hafta sonunun ardından insanlar, yeni haftanın ilk günü ve hafta genelinde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı hava durumu tahmin raporu ile vatandaşların merak ettiği soruya yanıt verdi. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi illerde sağanak ve kar yağışı etkili olacak? 


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Kıyı Ege, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri,


Adana'nın kuzey kesimleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m2), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 9°C, 14°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 8°C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR 9°C, 15°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde doğu ve batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 10°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 3°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, Eskişehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 4°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA 8°C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS 3°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK 10°C, 13°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARTVİN 7°C, 19°C
Çok bulutlu

GÜMÜŞHANE 6°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 18°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam ve gece saatlerinde Bingöl, Muş, Bitlis ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ 0°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -1°C, 5°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

VAN 3°C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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