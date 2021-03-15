İBB şirketinde bayrak krizi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İSTON AŞ'nin Hadımköy'deki merkezinde 2017 yılında asılan ay yıldızlı Türk Bayrağı, 10 gün önce indirildi. 2017 yılında 25 Aralık FETÖ kumpasının yıldönümünde göndere çekilen Türk bayrağı'nın yerin yenisinin asılması beklenirken, yeni bayrak gelmedi.



Görevliler ve çalışanların gözleri önünde gönderden alınan bayrağın değiştirileceği için indirildiği söylenirken, personelin "Yeni bayrak gelecek mi?" olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. Duruma tepki gösteren İSTON AŞ çalışanları, bayrağın bir an önce yeniden yerine asılmasını bekliyor.